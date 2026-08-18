قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية هي الحل.. أردوغان يحث ترامب على مواصلة المحادثات مع إيران
شهامة أبناء مطروح.. عامل كافتيريا ينقذ 7 مصطافين من الغرق بشاطئ الأصيل
شرف لأي شخص.. أدهم جاسر يكشف تفاصيل ترشيحه مديرا للتعاقدات بالزمالك
من أباطرة الإجرام.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية
محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي
انتهاكات مستمرة بالضفة.. الاحتلال يقتحم مستشفى في بيت لحم وهجمات للمستوطنين
عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟
ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟
الكشف عن أقوى فورد موستانج في تاريخ العلامة الأمريكية.. صور
وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له
دعاء الأرق مكتوب.. ماذا كان يقول النبي عند تعذر النوم؟
لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
كريم عاطف

حققت فيراري إنجاز استثنائي في سوق السيارات الفاخرة، بعدما بيعت النسخة الأولى من سيارتها الكهربائية بالكامل Luce مقابل 40 مليون دولار، لتسجل رقم قياسي جديد لأعلى سعر تباع به سيارة جديدة في مزاد علني.

وأقيم المزاد الخيري ضمن فعاليات أسبوع سيارات مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونظمته دار RM Sotheby’s، حيث تجاوز السعر النهائي للسيارة التوقعات الأولية بفارق ضخم، بعدما كانت تقديرات الدار تشير إلى إمكانية بيعها بأكثر من 1.1 مليون دولار فقط.

تحمل السيارة المباعة رقم الهيكل Chassis 0، باعتبارها أول سيارة ضمن برنامج إنتاج Luce، وخضعت لتجهيزات وتعديلات خاصة تجعل منها نسخة فريدة موجهة إلى هواة جمع السيارات النادرة.

وتعد Luce أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ فيراري، وقد كشفت الشركة عنها للمرة الأولى في مايو الماضي، بسعر معلن يبلغ نحو 550 ألف يورو.

لكن الكشف عن السيارة لم يمر دون جدل، إذ أثار تصميمها انتقادات، خصوصا مع الاستعانة بالاستوديو الإبداعي LoveFrom، الذي أسسه المصمم البريطاني جوني إيف مع مارك نيوسن.

تعتمد Luce على منظومة دفع تضم 4 محركات كهربائية، بواقع محرك لكل عجلة، وتصل القوة الإجمالية إلى نحو 1050 حصانا.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال حوالي 2.5 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 310 كيلومترات في الساعة.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 122 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يتجاوز 530 كيلومتر وفق أرقام فيراري.

تتفوق صفقة Luce الجديدة بفارق كبير على الرقم القياسي السابق، الذي سجلته سيارة Ferrari Daytona SP3 مخصصة، بعدما بيعت مقابل 26 مليون دولار في مزاد عام 2025.

ورغم الانتقادات التي صاحبت الكشف عن السيارة الكهربائية، أكدت فيراري لاحقا أن الطلب على Luce يسير وفق توقعاتها، كما استعادت أسهم الشركة جزء من خسائرها السابقة.

ووفق دار المزادات، ستذهب كامل حصيلة بيع السيارة البالغة 40 مليون دولار إلى مؤسسة فيراري لتمويل مبادرات وبرامج تعليمية، لتجمع السيارة بين ندرة المقتنيات الفاخرة ودعم العمل الخيري.

فيراري سوق السيارات الفاخرة Luce سيارات مونتيري كاليفورنيا فيراري لوتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

الثانوية الأزهرية

اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

المولد النبوي

احتفالا بالمولد النبوي.. الأعلى للشئون الإسلامية يعقد مجالس حديثية لقراءة صحيح البخاري

تصوير شخص وهو نائم

ما حكم تصوير شخص وهو نائم ونشر صورته دون إذنه؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي

وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
فيراري لوتشي

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد