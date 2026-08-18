فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

حققت فيراري إنجاز استثنائي في سوق السيارات الفاخرة، بعدما بيعت النسخة الأولى من سيارتها الكهربائية بالكامل Luce مقابل 40 مليون دولار، لتسجل رقم قياسي جديد لأعلى سعر تباع به سيارة جديدة في مزاد علني.

وأقيم المزاد الخيري ضمن فعاليات أسبوع سيارات مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونظمته دار RM Sotheby’s، حيث تجاوز السعر النهائي للسيارة التوقعات الأولية بفارق ضخم، بعدما كانت تقديرات الدار تشير إلى إمكانية بيعها بأكثر من 1.1 مليون دولار فقط.

تحمل السيارة المباعة رقم الهيكل Chassis 0، باعتبارها أول سيارة ضمن برنامج إنتاج Luce، وخضعت لتجهيزات وتعديلات خاصة تجعل منها نسخة فريدة موجهة إلى هواة جمع السيارات النادرة.

وتعد Luce أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ فيراري، وقد كشفت الشركة عنها للمرة الأولى في مايو الماضي، بسعر معلن يبلغ نحو 550 ألف يورو.

لكن الكشف عن السيارة لم يمر دون جدل، إذ أثار تصميمها انتقادات، خصوصا مع الاستعانة بالاستوديو الإبداعي LoveFrom، الذي أسسه المصمم البريطاني جوني إيف مع مارك نيوسن.

تعتمد Luce على منظومة دفع تضم 4 محركات كهربائية، بواقع محرك لكل عجلة، وتصل القوة الإجمالية إلى نحو 1050 حصانا.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال حوالي 2.5 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 310 كيلومترات في الساعة.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 122 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يتجاوز 530 كيلومتر وفق أرقام فيراري.

تتفوق صفقة Luce الجديدة بفارق كبير على الرقم القياسي السابق، الذي سجلته سيارة Ferrari Daytona SP3 مخصصة، بعدما بيعت مقابل 26 مليون دولار في مزاد عام 2025.

ورغم الانتقادات التي صاحبت الكشف عن السيارة الكهربائية، أكدت فيراري لاحقا أن الطلب على Luce يسير وفق توقعاتها، كما استعادت أسهم الشركة جزء من خسائرها السابقة.

ووفق دار المزادات، ستذهب كامل حصيلة بيع السيارة البالغة 40 مليون دولار إلى مؤسسة فيراري لتمويل مبادرات وبرامج تعليمية، لتجمع السيارة بين ندرة المقتنيات الفاخرة ودعم العمل الخيري.