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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو في السوق المصري تحت 800 ألف جنيه

سيارات زيرو تحت 800 ألف جنيه
سيارات زيرو تحت 800 ألف جنيه
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب اختلاف التجهيزات بحسب الفئة والموديل، إضافة إلى تنوع الأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو في السوق المصري بأسعار تحت 800 ألف جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وتبدأ أسعار السيارة من 755,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تعتمد شيري اريزو 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، يبدأ سعر السيارة من  730,000 جنيه.

نيسان ماجنايت 

نيسان ماجنايت 

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 788,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 760,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 675,000 جنيه.

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