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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق..7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


سعر ومواصفات لكزس UX موديل 2026 في السوق السعودي| صور
تواصل لكزس حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين الطابع الفاخر والتقنيات الحديثة، وتأتي سيارة UX ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود
اختارت سبايكر أسبوع مونتيري للسيارات لتعيد تسليط الضوء على C8 بريلياتور XXV، التي ظهرت أمام الحضور خلال فعالية ذا كويل، لتقدم الشركة من خلالها رؤية مختلفة للسيارة الخارقة الحديثة.

فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق.. تفاصيل
سجلت سيارة فيراري لوتشي الكهربائية حضورًا استثنائيًا في سوق السيارات النادرة، بعدما بيعت النسخة الأولى من الطراز خلال مزاد RM Sotheby’s  ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في الولايات المتحدة. 

7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك.. ما هم؟
تبدأ إطارات السيارة في إظهار علامات واضحة عندما تقترب من نهاية عمرها أو تتعرض لضرر يؤثر على قدرتها في الحفاظ على تماسك السيارة.

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
تقدم تويوتا في السوق السعودي مجموعة واسعة من السيارات التي تغطي فئات متعددة، وتحظى لاند كروزر بحضور كبير ضمن طرازات العلامة للفئة الرياضية متعددة الاستخدامات.

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