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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق.. تفاصيل

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
صبري طلبه

سجلت سيارة فيراري لوتشي الكهربائية حضورًا استثنائيًا في سوق السيارات النادرة، بعدما بيعت النسخة الأولى من الطراز خلال مزاد RM Sotheby’s  ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في الولايات المتحدة. 

ولم تكن السيارة المعروضة نسخة عادية من فيراري لوتشي، وإنما حملت رقم الشاسيه 0، ما منحها أهمية خاصة باعتبارها أول شاسيه إنتاجي ضمن برنامج السيارة الكهربائية الجديدة من فيراري. 

فيراري لوتشي

سعر لا يصدق مقابل شاسيه يحمل الرقم صفر

وصلت نتيجة المزاد إلى نحو 40 مليون دولار، وهو رقم يفوق بفارق كبير القيمة التقديرية المتوقعة للسيارة قبل دخولها ساحة المزايدة.

أول محطة كهربائية في تاريخ فيراري

تكتسب لوتشي أهمية مختلفة داخل تاريخ فيراري، فهي تمثل أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها الشركة الإيطالية، ولذلك فإن امتلاك السيارة التي تحمل شاسيه رقم 0 يعني الاحتفاظ بنسخة مرتبطة مباشرة ببداية هذه المرحلة الجديدة، وتزداد ندرة السيارة المعروضة بسبب إعدادها الخاص من خلال قسم Tailor Made، الذي منحها مواصفات خارجية وداخلية مخصصة لهذا المثال تحديدًا.

فيراري لوتشي

مواصفات فيراري لوتشي

تعتمد فيراري لوتشي على منظومة دفع كهربائية مكونة من أربعة محركات، مع محرك مستقل لكل عجلة، وتنتج المحركات الأمامية قوة تبلغ 141 حصانًا لكل محرك، بينما تصل قوة كل محرك خلفي إلى 476 حصانًا، لتبلغ القدرة القصوى للمنظومة 1050 حصانًا عند استخدام وضع التحكم في الانطلاق. 

تسارع فيراري لوتشي

تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، كما تحتاج إلى 6.8 ثانية للوصول إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كيلومترات في الساعة.

فيراري لوتشي

وتستند السيارة إلى بطارية تبلغ سعتها 122 كيلوواط ساعة، مع بنية كهربائية بجهد 800 فولت ودعم للشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، مع مدى يتجاوز 530 كيلومترًا.

فيراري لوتشي فيراري لوتشي فيراري لوتشي الكهربائية مواصفات فيراري لوتشي سيارة فيراري لوتشي

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