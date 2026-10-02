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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة مجدي من داخل مسجد السيدة نفيسة: يوم جميل

هبة مجدي
هبة مجدي
علا محمد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها فيديو قصير عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من داخل  مسجد السيدة نفيسة،  وعلقت عليه "يوم جميل".

وكانت قد ظهرت الفنانة هبة مجدي في أحدث ظهور لها، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز «دير جيست»، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وخضوعها للعلاج.


وحرصت هبة مجدي على مشاركة جمهورها جانبًا من أجواء الحفل، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه عن دورها في مسلسل «نون النسوة»، وعلقت على الصور قائلة: «اليوم في حفل جوائز الدير جيست، شكرًا على التكريم عن دور زينات في مسلسل نون النسوة»

هبة مجدي تحتفل بالمولد النبوي الشريف

ويأتي أحدث ظهور للفنانة هبة مجدي بعد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف لعام 2026، التي نظمتها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تقديمها أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية.

الفنانة هبة مجدي هبة مجدي مواقع التواصل الاجتماعي مسجد السيدة نفيسة يوم جميل

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