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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هبة مجدي تخطف الأنظار في حفل دير جيست ..شاهد

هبة مجدي
هبة مجدي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في حفل دير جيست 2026.

علقت هبة مجدي على الصور قائلة:"اليوم في حفل جوائز الدير جيست شكراً علي التكريم عن دور زينات في مسلسل نون النسوة."

إطلالة هبة مجدي في حفل دير جيست

خطفت هبة مجدي الأنظار بإطلالة محتشمة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مزج بين اللون الأسود والأبيض مما كشف عن رشاقتها.

هبة مجدي 

أكملت هبة مجدي إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ما منحها إطلالة بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت هبة مجدي بشعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


 

هبة مجدي
هبة مجدي إطلالة هبة مجدي حفل دير جيست حفل دير جيست 2026

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