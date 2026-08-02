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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري SF90 سبايدر بقدرات خيالية.. هل تتوقع سرعتها؟

فيراري SF90 سبايدر
فيراري SF90 سبايدر
صبري طلبه

تعد فيراري واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الرياضية في العالم، إذ ارتبط اسمها لعقود طويلة بتطوير الطرازات عالية الأداء التي تجمع بين القوة والتقنيات المتقدمة والتصميم المميز.

وقدمت الشركة الإيطالية العديد من السيارات التي تركت بصمة واضحة في عالم السيارات الخارقة، مع استمرارها في تطوير منظومات الدفع لمواكبة التقنيات الحديثة.

فيراري SF90 سبايدر

وفي عام 2020 كشفت فيراري عن السيارة SF90 سبايدر، التي جاءت كنسخة مكشوفة من طراز SF90 سترادالي، لتدخل قائمة أسرع سيارات العلامة الإيطالية، وهنا يأتي سؤال يفرض نفسه، هل تتوقع السرعة التي تستطيع هذه السيارة الوصول إليها؟ 

مواصفات فيراري SF90 سبايدر

تعتمد فيراري SF90 سبايدر على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مع شاحن تيربو ومحركات كهربائية توفر دعماً إضافياً للأداء.

فيراري SF90 سبايدر

ويأتي المحرك الرئيسي بسعة 4.0 لتر ويتكون من ثماني أسطوانات على شكل V، بينما تبلغ قوة المحركات الكهربائية 217 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية لمنظومة الدفع إلى 986 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة الفنية لسيارة فيراري SF90 سبايدر بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من ثماني سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي.

فيراري SF90 سبايدر

أرقام أداء وتسارع فيراري SF90 سبايدر

تحتاج السيارة فيراري SF90 سبايدر إلى 2.5 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الخارقة الأعلى أداءً، كما تبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومترًا في الساعة.

وتؤكد فيراري SF90 سبايدر مكانتها كواحدة من أسرع السيارات التي أنتجتها فيراري، وإلى جانب الأداء القوي، توفر السيارة إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 25 كيلومترًا، مستفيدة من النظام الهجين الذي يجمع بين الأداء العالي ومعدلات استهلاك الوقود، والتي تبلغ 16.4 كيلومترًا لكل لتر.

فيراري SF90 سبايدر

تصميم فيراري SF90 سبايدر

تنتمي SF90 سبايدر إلى فئة السوبر كار، وتأتي بتصميم منخفض يركز على الانسيابية الهوائية، ويبلغ طول السيارة 4710 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1972 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1186 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2650 ملم.

ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 1860 كيلوجرامًا، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية من النوع نفسه، بينما ترتكز على عجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

فيراري SF90 سبايدر فيراري SF90 سبايدر مواصفات فيراري SF90 سبايدر تسارع فيراري SF90 سبايدر

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