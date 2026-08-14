المواصفات الكاملة لسيارة لكزس LC 2026 الجديدة.. وكم يبلغ سعرها؟

تعزز علامة لكزس من تواجدها في السوق العالمية مع موديلات 2026، وتبقى LC واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي للفئة الرياضية، حيث ركزت لكزس على تقديم الأداء الفاخرة مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

محرك V8 سعة 5.0 لتر

تعتمد لكزس LC 2026 على محرك احتراق داخلي مكون من ثماني أسطواناتV8 ، بسعة 5.0 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 470 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 539 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

لكزس LC 2026

أبعاد لكزس LC 2026

تحمل السيارة لكزس LC 2026 هيكلًا بطول 4,770 ملم، مع عرض يبلغ 1,920 ملم وارتفاع يصل إلى 1,345 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,870 ملم، بينما يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,935 و1,970 كجم.

وتظهر لكزس LC 2026 بتفاصيل خارجية تتضمن مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع تصميم ذي ملامح حادة، وتستند السيارة إلى جنوط رياضية يصل قياسها إلى 21 بوصة، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية التي تعزز من تعامل السيارة مع الحركة الديناميكية للهواء.

لكزس LC 2026

تجهيزات لكزس LC 2026

تضم المقصورة مقاعد رياضية، إلى جانب مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وتأتي السيارة بشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية، إضافة إلى نظام ملاحة مدمج، وتضم المنظومة الصوتية 13 سماعة.

وتتضمن تجهيزات السيارة حساسات ركن في الأمام والخلف، إلى جانب كاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة، كما تضم لكزس LC 2026 مجموعة من أنظمة السلامة، من بينها باقة من تقنيات المكابح والوسائد الهوائية المخصصة لحماية الركاب.

لكزس LC 2026

سعر لكزس LC 2026 في السعودية

يبلغ سعر لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودية 488,808 ريالات.