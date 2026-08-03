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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات لكزس RX 2026 في السوق السعودي

لكزس RX 2026
لكزس RX 2026
صبري طلبه

تعد لكزس واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، وتواصل هذه العلامة تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات في السوق السعودي، ويأتي من بينها طراز RX موديل 2026 الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

أبعاد لكزس RX 2026

يحمل طراز لكزس RX 2026 أبعادًا تمنحه حضورًا رياضيًا، حيث يبلغ طول السيارة 4.890 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.920 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.710 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.850 متر، ويتراوح الوزن الإجمالي للسيارة بدون ركاب بين 2.120 و2.165 كيلوجرام بحسب الفئة.

 لكزس RX 2026

محرك لكزس RX 2026

تتوفر إحدى فئات لكزس RX 2026 بمحرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 275 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 430 نيوتن متر.

 لكزس RX 2026

نسخة لكزس RX 2026 الهجينة 

تقدم لكزس أيضًا نسخة هجينة تعتمد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يعمل إلى جانب منظومة هجينة من نوع  HEV، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT مع نظام دفع رباعي، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 247 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 239 نيوتن متر.

 لكزس RX 2026

محرك لكزس RX 2026 الأقوى أداءًا

تضم تشكيلة لكزس RX 2026 نسخة هجينة تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر، مدعوم بمنظومة HEV، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ونظام دفع رباعي، وتصل القوة الإجمالية لهذه الفئة إلى 366 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 460 نيوتن متر.

أسعار لكزس RX 2026 في السوق السعودي

تقدم لكزس RX موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف بحسب التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 315.330 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 322.230 ريالًا، أما الفئات الأعلى تجهيزًا فتتراوح أسعارها بين 327.980 ريالًا و355.580 ريالًا.

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