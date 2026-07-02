لكزس RC F الكوبيه تظهر لأول مرة

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس RC F، وتنتمي RC F لفئة السيارات الكوبيه، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، BMW M4، ومرسيدس-AMG C63، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة لكزس RC F الكوبيه

مواصفات لكزس RC F الكوبيه

زودت سيارة لكزس RC F الكوبيه بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جريء، وتمتلك وقفة عريضة، وخطوط انسيابية تمنحها حضور مختلف عن منافسيها الذين يميلون للتشابه، وبها مصابيح أمامية LED ثلاثية الشعاع مع إضاءة نهارية مميزة، وبها جناح خلفي نشط يعزز الثبات عند السرعات العالية، وبها عجلات رياضية مقاس 19بوصة بتصاميم متعددة، وبها نظام عادم مزدوج يمنح صوت رياضي أصيل، وبها سقف بانوراما اختياري يعزز الإطلالة الفاخرة، وبها شبك أمامي جريء مع خطوط انسيابية تمنح السيارة حضور مميز.

سيارة لكزس RC F الكوبيه

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس RC F الكوبيه بها، مقاعد رياضية مريحة للرحلات الطويلة، وخامات عالية الجودة تعكس فلسفة لكزس في الاهتمام بالتفاصيل، ونظام صوت فاخر، وبها عزل صوتي ممتاز، وبها مقاعد أمامية كهربائية مع ذاكرة وضبط متعدد الاتجاهات، ونظام صوت فاخر من Mark Levinson مكون من 17 مكبر صوت، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 10.3 بوصة تدعم Apple CarPlay ، و Android Auto.

سيارة لكزس RC F الكوبيه

ويوجد بـ سيارة لكزس RC F الكوبيه، عدادات رقمية قابلة للتخصيص مع وضعيات قيادة متعددة، وتطعيمات داخلية من ألياف الكربون أو الألومنيوم المصقول، ونظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، ومقاعد رياضية مدعمة توفر ثبات مثالي في القيادة اليومية والرحلات الطويلة.

محرك لكزس RC F الكوبيه

تحصل سيارة لكزس RC F الكوبيه علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 311 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لكزس RC F الكوبيه

تستمد سيارة لكزس RC F الكوبيه قوتها من محرك اخر سعة 5000 سي سي، وبها قوة 472 حصان، وبها عزم دوران 389 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 273 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس RC F الكوبيه

سيارة لكزس RC F الكوبيه

الفئة الأولي من سيارة لكزس RC F الكوبيه تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 280 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس RC F الكوبيه تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 350 ألف ريال سعودي .