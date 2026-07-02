أستاذ جامعي يحذر من آثار الغش في الثانوية العامة على كليات الطب

علق الدكتور محمد محمود النجار، أستاذ مناعة بطب المنصورة، على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة وتبعاته على طلاب كليات القمة.

وكتب الدكتور محمد محمود النجار عبر حسابه على فيسبوك: “كراسات إجابة كثيرة في أولى طب فاضية.. والغش في الثانوية يضيع مقاعد المستحقين”.

من جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة الاسئلة متوسطة الصعوبة في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 اليوم تمثل ٣٠٪؜ من درجة الامتحان ، وكلها في مستوى الطالب المتوسط.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، ردا على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها :فيما يلي ، يقدم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تحليلا دقيقا لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 :



- جاء عدد ١٥ سؤال بالنص من اسئلة النماذج الاسترشادية التى طرحتها الوزارة.

- عدد ٧ اسئلة اخري من ذات النماذج الاسترشادية بعد تعديل بسيط وبنفس الأفكار.

- هذه الاسئلة إجمالا تمثل ٥٠٪؜ من درجة الامتحان.

- الاسئلة متوسطة المستوي في الصعوبة تمثل ٣٠٪؜ من درجة الامتحان وهي في مستوى الطالب المتوسط.

- الأسئلة ذات المستوى الأعلى والتي تميز بين الطلاب نسبتها ٢٠٪؜ من درجة الامتحان بواقع ١٢ درجة.

- هذه النسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.