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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة وتحذير للصعيد.. تفاصيل موجة الحر القياسية الناتجة عن منخفض الهند الموسمي

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن بدء التمدد الفعلي لـ "منخفض الهند الموسمي" العملاق، الذي يتشكل سنويًا فوق الأراضي الهندية، ممتدًا ليسيطر على مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، وتركيا، وصولاً إلى جمهورية مصر العربية، حيث تبلغ ذروة تأثيره وتشكلاته خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويتسبب هذا المنخفض الجوي في إشعال موجات حرارة قياسية وغير مسبوقة في دول الخليج العربي، والعراق، وبلاد الشام، وغرب إيران. إلا أن الأرصاد زفت بشرى سارة للمواطنين بشأن طبيعة تأثيره على الأجواء المصرية مقارنة بدول الجوار.

البحر المتوسط.. "الفلتر الطبيعي" لأجواء مصر الشمالية

وأوضح الخبراء أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يلعب دور الحارس الطبيعي في تخفيف حدة هذه الكتلة الهوائية الحارقة؛ حيث تمر الرياح القادمة من المنخفض فوق البحر المتوسط أولاً، مما يؤدي إلى:

تعديل الكتلة الهوائية: انخفاض ملموس في درجات حرارتها الفعلية قبل وصولها للبلاد.

ارتفاع نسب الرطوبة: بالرغم من تلطيف الحرارة، إلا أن مرورها فوق البحر يحملها بكميات ضخمة من بخار الماء، مما يزيد من شعور المواطنين بالحرارة الخانقة والدخول في "أجواء رطبة" بالجزء الشمالي للبلاد والقاهرة الكبرى.

الصعيد وجنوب البلاد.. امتداد مباشر للكتلة الصحراوية الجافة

على الجانب الآخر، تختلف الخريطة المناخية تمامًا في جنوب الصعيد؛ حيث يستقبل الجنوب الكتلة الهوائية مباشرة من شبه الجزيرة العربية عبر اليابس دون المرور على مسطحات مائية.

ونتيجة لذلك، تتسم الأجواء في محافظات الصعيد بخصائصها الأصلية:

"طقس شديد الحرارة ولافح خلال ساعات النهار، مصحوباً بانخفاض حاد وملحوظ في نسب الرطوبة على عكس المحافظات الشمالية".


تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة المنخفض في شهري يوليو وأغسطس

وتناشد الهيئات المعنية المواطنين خلال ذروة المنخفض في شهري يوليو وأغسطس، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، وتناول السوائل بانتظام، ومتابعة النشرات الجوية اليومية بدقة.

الأرصاد منخفض الهند الموسمي مصر دول الخليج العربي بشرى سارة الأجواء المصرية البحر المتوسط

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