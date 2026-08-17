كوريا الجنوبية.. قتـ.يل وثلاثة جرحى في انهيار طيني

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انهيار طيني وانهيار صخري في مدينة جيوجي الجنوبية بكوريا الجنوبية، عقب هطول أمطار غزيرة ومطولة ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، فقد ضرب الانهيار الأرضي مبنى سكنيًا بشكل مباشر و"دفن الطابق الأول".

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر التي تجتاح كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا، وأكثر من 3237 مصابا بأمراض مرتبطة بالإجهاد الحراري.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس" اليوم الاثنين أن موجة حر قياسية لا تزال تجتاح البلاد، فيما تسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في نفوق ما يقدر بنحو 900 ألف رأس من الماشية، و1.4 مليون سمكة.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل خلال النهار إلى حوالي 35 درجة مئوية.