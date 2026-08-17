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كوريا الجنوبية ترد على ترامب: المناورات العسكرية مع أمريكا تجرى كما هو مخطط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترد على ترامب: المناورات العسكرية مع أمريكا تجرى كما هو مخطط

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستجرى كما هو مخطط لها، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقليص نطاق التدريبات العسكرية بين البلدين.

وقالت الوزارة إن «التدريبات ستجرى كما هو مخطط لها»، وذلك عقب إعلان ترامب أنه أمر بتقليص نطاق المناورات المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وكان ترامب قد قال في منشور له إن هذه التدريبات تبعث، من وجهة نظره، «رسالة غير لائقة وعدائية» إلى كوريا الشمالية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أنه طرح على الرئيس الكوري الجنوبي سؤالًا بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في ما وصفه بـ«نزع سلاح إيران»، قبل أن يتلقى، بحسب روايته، ردا مقتضبا: لا، شكرًا!».

وفي المنشور ذاته، تطرق ترامب إلى العلاقات مع كوريا الشمالية، مؤكدًا أن علاقته الجيدة، وفق وصفه، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دفعته إلى إعادة النظر في مستوى المشاركة العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إنه غير راضٍ عن مشاركة الولايات المتحدة في المناورات العسكرية المشتركة مع سول، معتبرا أنها «مكلفة» وأنها ترسل، من وجهة نظره، «رسالة غير لائقة وعدائية» إلى كوريا الشمالية.

وأضاف أنه أمر خلال فترة رئاسته بـ«تقليص المناورات المشتركة بشكل كبير»، في إشارة إلى التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية بصورة دورية.

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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