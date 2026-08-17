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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق تقليل الاغتراب.. التسجيل عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2026، موضحا أن المرحلة يتم فتحها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتيجة.

موعد الإعلان عن فتح تقليل الاغتراب 

وقال إن مرحلة تقليل الاغتراب يتم فتحها لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة مع الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

وكان قد قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مد فترة تسجيل الرغبات لمدة يوم إضافي.

وأوضح مكتب التنسيق أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية سيستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، وتسجيل وترتيب رغباتهم، ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي، والاستفادة من فترة المد المقررة.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الثانية من التنسيق تقليل الاغتراب

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