السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارين إضافيين "ثالثة مكيفة" بين القاهرة وأسوان.. اعرف المواعيد

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعزيز الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واستجابة للطلب المتزايد علي حركة السفر بين القاهرة ومحافظات الوجه القبلي ، تعلن الهيئة عن تشغيل قطارين اضافيين على خط القاهرة / أسوان والعكس، وذلك على النحو التالي وطبقا للجداول المرفقة :



- تشغيل قطار مخصوص ( ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان الليلة 6 / 7 أكتوبر 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 13:35 .



- تشغيل قطار مخصوص ( ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة غدا الموافق 7 أكتوبر 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 03:55 فجر اليوم التالى .

وتؤكد الهيئة أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب متمنيةً للجميع رحلة آمنة ومميزة.