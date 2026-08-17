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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين

سعر الدولار رسميا
سعر الدولار رسميا
علياء فوزى

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 50.19 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، تفاوتا محدودا، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك.

أسعار الدولار في البنوك 

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وهو من أعلى مستويات سعر العملة الأمريكية بين البنوك في ختام التعاملات.

وسجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك HSBC نحو 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بنك بيت التمويل الكويتي تقريبًا، الذي سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس وبنك نكست والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية السعر نفسه عند 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، مع تسجيل تحركات طفيفة.

وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري والبنك البركة وبنك أبوظبي الأول نحو 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، بينما سجل كريدي أجريكول 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، نفس السعر في بنك الكويت الوطني، ليكون بذلك أقل سعر لبيع الدولار بين البنوك المذكورة عند 50.25 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 

50.25 جنيه

أسعار الدولار سعر الدولار البنك المركزي البنك الأهلي الكويتي الدولار

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