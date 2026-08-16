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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جناح الأهلي يدخل حسابات أندية في ليبيا والمغرب | تفاصيل

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

أصبح المغربي رضا سليم، جناح النادي الأهلي، أمام عدة خيارات بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى صفوف المصري البورسعيدي.


رضا سليم مطلوب في الدوري الليبي والمغربي 

وعلمت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي حاولت خلال الفترة الماضية إقناع اللاعب بالانتقال إلى المصري، خاصة في ظل خروجه من الحسابات الأساسية للجهاز الفني بقيادة مواطنه الحسين عموتة، ورغبة النادي في إيجاد فرصة مناسبة لخروجه خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت إدارة الأهلي، للاعب، أن فرص مشاركته بصورة منتظمة مع الفريق خلال الموسم الجديد “قد تكون محدودة”؛ وهو ما دفع النادي للتحرك من أجل إيجاد وجهة جديدة له، إلا أن المفاوضات مع المصري لم تصل إلى اتفاق نهائي.

وفي المقابل، لم يُبدِ رضا سليم موافقته على الانتقال إلى الفريق البورسعيدي، ويتمسك بالحصول على فرصة تضمن له المشاركة بشكل أكبر خلال الموسم المقبل، خاصة مع رغبته في استعادة مستواه والعودة إلى حسابات المنتخب المغربي.

رضا سليم على أعتاب الرحيل عن الأهلي 

ومع تعثر انتقاله إلى المصري، دخل رضا سليم دائرة اهتمام عدد من الأندية الأخرى، حيث تلقى اللاعب اهتمامًا من أحد أندية الدوري الليبي، إلى جانب وجود رغبة من أندية مغربية في معرفة إمكانية التعاقد معه.

وتبدو العودة إلى الدوري المغربي أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب، خاصة أنها قد تمنحه فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه، بينما يمثل الدوري الليبي خيارًا آخر حال التوصل إلى اتفاق مناسب مع الأهلي واللاعب.

وتترقب الساعات المقبلة حسم موقف رضا سليم، في ظل استمرار الاتصالات مع أكثر من طرف، بينما تسعى إدارة الأهلي إلى الوصول لاتفاق يضمن حل ملف اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

رضا سليم الأهلي المصري البورسعيدي

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