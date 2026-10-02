مودي عن سر برونزية الأهلي في مونديال اليد: حاربنا من أجل ميدالية

أعرب مودي، لاعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بالعاصمة الجديدة في مصر.

وقال مودي، في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي نجحوا في تحقيق الهدف الذي وضعوه لأنفسهم منذ بداية البطولة، رغم صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفريق، مؤكدًا أن طموحهم كان المنافسة على ميدالية عالمية، وليس الاكتفاء بالمشاركة في البطولة.

وأضاف لاعب الأهلي: «الحمد لله حققنا التارجت بتاعنا، من أول القرعة لما اتحطينا في مجموعة صعبة قولنا مش عايزين ندخل البطولة دي نلعب على خامس وسادس ونخسر من فرقتين أوروبا ونمشي، قولنا لأ، نحارب عشان ناخد ميدالية، وده الحمد لله حققناه».

وتابع: «قدرنا نكسب فوكس برلين وصيف دوري أبطال أوروبا، والنهاردة كسبنا الديربي وحافظنا على المكسب طول الماتش وطلعنا بالبرونزية».

الأهلي يحصد البرونزية العالمية الثالثة

ونجح فريق الأهلي لكرة اليد في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية، بعد التفوق على الزمالك بنتيجة 30-25، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل مشاركاته في البطولة العالمية.

وتعد هذه الميدالية الثالثة للأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعدما سبق له التتويج بالميدالية الفضية في نسخة 2007، والبرونزية في نسخة 2024، التي حققها على حساب برشلونة الإسباني.

وجاء التتويج بالبرونزية الحالية ليؤكد قدرة الأهلي على المنافسة في المحافل العالمية، بعدما حقق الفوز على فوكس برلين الألماني، وصيف دوري أبطال أوروبا، قبل حسم مواجهة الزمالك في مباراة تحديد المركز الثالث.