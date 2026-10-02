أمير هشام: غضب جمهور الزمالك بشأن فريق اليد طبيعي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حالة الغضب لدى جمهور الزمالك بسبب فريق كرة اليد طبيعية، خصوصًا أن حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائبه، من رموز اللعبة، وكان سقف التوقعات كبير للغاية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: في المواسم الأربعة الأخيرة الزمالك يعاني بشكل واضح، ومنذ تواجد المجلس الحالي، الفريق لم يحقق أي بطولة كبيرة، وبالتأكيد هناك قصور يجب معالجته سريعًا.

وأضاف: الزمالك لم يكن موفقًا على مدار المواسم الماضية، رغم أن الفريق كان يسير بشكل رائع، وكانت الأفضلية للفريق الأبيض أمام الأهلي.

وزاد: الأهلي استطاع معالجة السلبيات واستطاع تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الأخيرة.