سيف هاني «فوكس» أفضل لاعب في قمة الأهلي والزمالك بمونديال اليد

حصل سيف هاني «فوكس»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقامة في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 30-25، ليتوج بالميدالية البرونزية في البطولة، بينما أنهى الزمالك مشاركته في المركز الرابع.

الأهلي يتفوق على الزمالك

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 19-13، بعدما شهدت أول 30 دقيقة تألقًا من لاعبي الفريقين، خاصة محمد بسيوني «مودي» وسيف هاني من جانب الأهلي، ويوسف عمرو من الزمالك.

وواصل الأهلي تفوقه خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من خبرات لاعبيه، مع تألق لافت من حارس المرمى محمد إبراهيم، ليحافظ الفريق الأحمر على تقدمه ويحسم المباراة بفارق 5 أهداف.

مشوار الأهلي في مونديال الأندية

استهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فيزبريم المجري، وخسر المباراة بنتيجة 31-23.

وسرعان ما استعاد الفريق توازنه، وحقق فوزًا كبيرًا على برقان الكويتي بنتيجة 35-17، قبل أن يواصل نتائجه في الدور الرئيسي بالفوز على فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27.

وواصل الأهلي مشواره حتى مباراة تحديد المركز الثالث، التي جمعته بغريمه التقليدي الزمالك، ليحسم القمة ويتوج بالميدالية البرونزية.

مشوار الزمالك في البطولة

بدأ الزمالك مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة 42-17، قبل أن يتعرض للخسارة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29.

وفي مواجهة بينهيروس البرازيلي، تعادل الزمالك بنتيجة 28-28، ليحجز مقعده في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ويضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة مصرية خالصة على الميدالية البرونزية.

وفي النهاية، حسم الأهلي القمة لصالحه بنتيجة 30-25، ليتوج بالمركز الثالث، بينما جاء الزمالك رابعًا في مونديال الأندية.