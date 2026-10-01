غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا تحكم لصالح مساعد كولر ضد الأهلي بـ357 ألف يورو

كشف عامر العمايرة، المتخصص في لوائح وانتقالات كرة القدم، عن صدور حكم من غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح السويسري هارالد جامبرلي، مساعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد القلعة الحمراء.

صدمة في الأهلي

وأوضح العمايرة أن الحكم الصادر جاء في القضية الخاصة بمستحقات هارالد جامبرلي لدى النادي الأهلي، حيث قضت غرفة أوضاع اللاعبين في «فيفا» بإلزام النادي بسداد مبلغ مالي قدره 357 ألف يورو لصالح المدرب السويسري.

وأضاف أن القرار تضمن أيضًا احتساب فائدة بنسبة 5% على المبلغ المحكوم به، وفقًا لما ورد في القرار الصادر عن غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي.

وأشار العمايرة إلى أن تاريخ صدور القرار يعود إلى 26 مايو الماضي، ليصبح الأهلي مطالبًا بتنفيذ الحكم وفقًا للإجراءات والمواعيد التي تحددها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان جامبرلي قد عمل ضمن الجهاز الفني للسويسري مارسيل كولر خلال فترة توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، قبل رحيل الجهاز الفني عن الفريق.

ويأتي الحكم في الوقت الذي يواصل فيه النادي الأهلي التعامل مع عدد من الملفات القانونية والمالية المرتبطة بعقود اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية السابقين، وسط ترقب لموقف النادي من القرار الصادر بحق مساعد كولر.

وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بالإجراءات القانونية التي سيتخذها الأهلي تجاه الحكم، وما إذا كان سيتم تنفيذ القرار أو اللجوء إلى طرق الطعن المتاحة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي.