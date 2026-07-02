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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة .. لماذا حذرت الأرصاد من طقس اليوم الخميس؟

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
خالد يوسف

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة حالة الطقس اليوم، لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة قبل الخروج من المنزل، خاصة مع ما حالة الطقس اليوم الخميس، الذي يشهد أجواءً حارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار. ويحرص المواطنون على متابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية يوميًا للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء بشبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يعد من أبرز الظواهر الجوية خلال فصل الصيف ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المعلنة على القاهرة حاليا 36 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة نتيجة الرطوبة المرتفعة.

وأضافت أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة سيستمر لمدة أسبوع على الأقل، لافتة إلى أن الطقس سيظل شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية طوال الأسبوع المقبل، مع نشاط نسبي للرياح خلال ساعات الليل على معظم المناطق، ما يسهم في تحسن الإحساس بالأجواء ليلًا.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن الطقس اليوم شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة و3 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

نشاط للرياح

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و36 كيلومترًا في الساعة، بما يسهم أحيانًا في تلطيف الأجواء.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق خليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مطالبة الصيادين ومرتادي البحر بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

سحب ورذاذ خفيف

كما توقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، خاصة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، لتفادي الإجهاد الحراري.

والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2 يوليو 2026

أشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

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