الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، الأربعاء 1 يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق، واضطراب حركة الملاحة في بعض المناطق، وفقًا لما رصده “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المسجلة، الأمر الذي يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم البقاء في الأماكن سيئة التهوية، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة.

شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وناشدت قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة، مع تخفيف السرعات، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، واستخدام أنوار الشبورة والإضاءة المنخفضة، وتشغيل أضواء الانتظار عند الضرورة، والتوقف في مكان آمن إذا انعدمت الرؤية بشكل كامل.

نشاط للرياح واضطراب بالبحر الأحمر

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على عدد من المناطق على فترات متقطعة، فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر.

أما البحر الأحمر فيشهد حالة من الاعتدال إلى الاضطراب، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.75 متر، بينما تشهد منطقتا خليج السويس وخليج العقبة اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، وتسجل مدينة السادس من أكتوبر 38 درجة للعظمى والمحسوسة 40 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 31 درجة، ومرسى مطروح 29 درجة، بينما ترتفع الحرارة في مدن الصعيد لتصل إلى 40 درجة في أسيوط، و41 درجة في سوهاج، و43 درجة في كل من قنا والأقصر وأسوان، مع وصول الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تستمر تحت تأثير الأجواء الصيفية شديدة الحرارة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.