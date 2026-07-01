تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بالمونديال بسبب سوء الطقس..وخيمينيز وفالنسيا يقودان التشكيل

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قررت هيئة مراقبة الطقس في المكسيك تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ٣٢ بمونديال ٢٠٢٦ بسبب سوء الأحوال الجوية في المكسيك.

وقد تقرر انطلاق المباراة في الخامسة فجر اليوم الأربعاء "بتوقيت القاهرة" بدلا من الرابعة على ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، وذلك بعد تحذيرات من عاصفة وصواعق رعدية متوقعة.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي …حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

خط الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – يوهان فاسكيز – خيسوس جاياردو.

خط الوسط : إريك ليرا – لويس رومو – جيلبرتو مورا

خط الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفارادو.

بينما جاء تشكيل الإكوادور كالاتي :حراسة المرمى…هيرنان جالينديز.

خط الدفاع : جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي.

خط الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو -مويسيس كايسيدو - جون يوبوا.

خط الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا.

وكان منتخب المكسيك تأهل لدور الـ٣٢ في صدارة المجموعة برصيد ٩ نقاط محققًا العلامة الكاملة، بينما جاء تأهل منتخب الإكوادور كثالث للمجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط.

وسيواجه الفائز من مباراة المكسيك والإكوادور في دور الستة عشر، المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.