قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
توافد طالبات القسم العلمي على لجان الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التفسير.. فيديو وصور
لن تحصل على ما أخذته سابقا.. الناتو يؤجل إقرار مبالغ دعم أوكرانيا 2027
قفزة في أسعار زيوت الطعام وكرتونة البيض البلدي.. وهذه أبرز تحركات السلع اليوم الأربعاء
الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم
علاء نبيل يكشف بديل مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
الليلة .. الأسود الثلاثة أمام فخ الفهود.. إنجلترا تبحث عن العبور والكونغو تكتب التاريخ
عدوان إسرائيلي على لبنان.. مدفعية قوات الاحتلال تستهدف أطراف بنت جبيل
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة "ميازاكي" اليابانية
وفد من حماس يزور القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة
إيران تعلن عدم الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بالمونديال بسبب سوء الطقس..وخيمينيز وفالنسيا يقودان التشكيل

تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بالمونديال بسبب سوء الطقس..وخيمينيز وفالنسيا يقودان التشكيل
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بالمونديال بسبب سوء الطقس..وخيمينيز وفالنسيا يقودان التشكيل
أ ش أ

قررت هيئة مراقبة الطقس في المكسيك تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ٣٢ بمونديال ٢٠٢٦ بسبب سوء الأحوال الجوية في المكسيك.

وقد تقرر انطلاق المباراة في الخامسة فجر اليوم الأربعاء "بتوقيت القاهرة" بدلا من الرابعة على ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، وذلك بعد تحذيرات من عاصفة وصواعق رعدية متوقعة.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي …حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

خط الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – يوهان فاسكيز – خيسوس جاياردو.

خط الوسط : إريك ليرا – لويس رومو – جيلبرتو مورا

خط الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفارادو.

بينما جاء تشكيل الإكوادور كالاتي :حراسة المرمى…هيرنان جالينديز.

خط الدفاع : جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي.

خط الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو -مويسيس كايسيدو - جون يوبوا.

خط الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا.

وكان منتخب المكسيك تأهل لدور الـ٣٢ في صدارة المجموعة برصيد ٩ نقاط محققًا العلامة الكاملة، بينما جاء تأهل منتخب الإكوادور كثالث للمجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط.

وسيواجه الفائز من مباراة المكسيك والإكوادور في دور الستة عشر، المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

هيئة مراقبة الطقس في المكسيك تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور دور الـ٣٢ بمونديال ٢٠٢٦ سوء الأحوال الجوية في المكسيك ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي صواعق رعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold 8

تسريبات الألوان الرسمية والأغطية الحِمائية تفجّر كواليس هاتف سامسونج المنتظر «Galaxy Z Fold 8»

iPhone 18 Pro

تسريبات مصورة تكشف نتائج اختبارات السقوط لهاتف «iPhone 18 Pro» المُرتقب

الهواتف الذكية

دليل شامل لحماية الهواتف الذكية من الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة في صيف 2026

بالصور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد