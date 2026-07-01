قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدرس العودة للحرب.. محادثات سرية لشن ضربات أمريكية جديدة ضد إيران
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور بسبب سوء الأحوال الجوية
سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي
«مبابي» يُواصل التألق ويتقاسم صدارة هدافي كأس العالم مع «ميسي»
ما المقصود بـ قرآن الفجر كان مشهودا؟.. تفسير الآية وفضل صلاة الفجر
أجواء شديدة الحرارة.. والأرصاد تصد تحذيرا من طقس اليوم
مئات الجنود وطائرات مسيرة.. الجيش الأمريكي ينتشر في فنزويلا ويجمع معلومات استخباراتية
شرسة وهجومها مُرعب .. «شوبير» يُشيد بـ منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم
التشكيلة الرسمية لمُواجهة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026
بعد 13 عامًا من ثورة 30 يونيو .. أسرار التحوّل الذي غيّر المشهد المصري
«أهانوا زوجي ورفعوا العلم الفلسطيني».. لاعب إسرائيلي يكشف تفاصيل مُرعبة عاشها في فياريال
الحمد لله ملعبناش أمامهم .. «الغندور» يعلّق على تأهل منتخب فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شديدة الحرارة.. والأرصاد تصد تحذيرا من طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من متر ين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة جداً وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 37 39 24
العاصمة الجديدة 38 40 23
6 أكتوبر 38 40 24
بنها 37 39 24
دمنهور 36 38 23
وادي النطرون 37 39 24
كفر الشيخ 36 38 23
بلطيم 32 34 23
المنصورة 37 39 24
الزقازيق 36 38 24
شبين الكوم 36 38 23
طنطا 35 37 23
دمياط 30 33 24
بورسعيد 30 33 25
الإسماعيلية 38 40 23
السويس 37 39 24
العريش 32 35 22
رفح 32 35 21
رأس سدر 38 40 25
نخل 37 38 23
كاترين 33 35 16
الطور 36 38 26
طابا 35 36 22
شرم الشيخ 40 42 29
الغردقة 38 40 30
الإسكندرية 31 34 23
العلمين 30 34 23
مطروح 29 32 22
السلوم 32 35 21
سيوة 38 39 25
رأس غارب 38 39 26
سفاجا 39 41 27
مرسى علم 38 40 28
شلاتين 38 40 29
حلايب 35 36 24
أبو رماد 34 35 24
مرسى حميرة 34 35 25
أبرق 39 40 26
جبل علبة 38 39 26
رأس حدربة 34 36 25
الفيوم 37 39 24
بني سويف 38 40 24
المنيا 38 40 25
أسيوط 39 41 25
سوهاج 41 42 26
قنا 43 44 27
الأقصر 42 43 26
أسوان 43 44 29
الوادى الجديد 41 42 26
أبوسمبل 42 43 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 33
المدينة المنورة 46 33
الرياض 44 28
المنامة 41 33
أبوظبي 41 31
الدوحة 46 34
الكويت 45 33
دمشق 38 17
بيروت 29 25
عمان 32 19
القدس 30 20
غزة 30 23
بغداد 45 31
مسقط 35 28
صنعاء 31 15
الخرطوم 42 29
طرابلس 32 24
تونس 36 25
الجزائر 27 21
الرباط 33 22
نواكشوط 30 24
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 34 19
إسطنبول 33 22
إسلام آباد 39 28
نيودلهي 37 28
جاكرتا 34 24
بكين 28 20
كوالالمبور 33 25
طوكيو 28 22
أثينا 35 22
روما 36 22
باريس 26 15
مدريد 38 20
برلين 24 16
لندن 25 15
مونتريال 33 25
موسكو 29 18
نيويورك 35 24
واشنطن 37 25
أديس أبابا 24 13

الظواهر الجوية الأرصاد شديد الحرارة طقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

ترشيحاتنا

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

سيلفا

برناردو سيلفا يرفض الحديث عن ريال مدريد: تركيزي مع البرتغال فقط

فتحي سند

يشرّف.. فتحي سند يُشيد بتألق منتخب المغرب بكأس العالم 2026

بالصور

كيف يفكّر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ .. حقيقة الصمت والاشتياق

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناولها بدون ارتفاع السكر

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

7 خطوات لنوم هادئ خلال موجة الحر .. حيل بسيطة للتغلب على الأرق

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد