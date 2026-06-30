موجة حارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس

قدمت مذيعة موقع صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها آخر تطورات حالة الطقس في مصر، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية خلال ساعات الصباح الأولى.

واستعرضت إسراء عبدالمطلب تفاصيل توقعات الطقس، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً حارة رطبة إلى شديدة الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وأشارت إلى تحذيرات الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتناولت النشرة درجات الحرارة المتوقعة.

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