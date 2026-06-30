أفضل الشهادات بالبنوك.. تعرف على تفاصيل أعلى عائد الآن

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية استعرضت خلالها أحدث تفاصيل شهادات الادخار الأعلى عائدًا في البنوك المصرية، في ظل استمرار اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل وسائل الاستثمار الآمنة التي تحقق عائدًا مرتفعًا وتحافظ على قيمة المدخرات.

وأوضحت عبدالمطلب أن شهادة البنك الأهلي المصري ذات العائد المتغير تصدرت قائمة الشهادات الأعلى عائدًا بنسبة 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، بينما يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي شهادة ادخار رباعية بعائد تراكمي يصل إلى 100% بنهاية المدة.

كما تناولت النشرة أبرز الشهادات الأخرى، ومنها الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بعائد ثابت يصل إلى 17.85%، وشهادات بنك مصر التي تمنح عائدًا تراكميًا يبلغ 66.56% أو عائدًا ثابتًا يصل إلى 17.85%، مع التأكيد على أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على احتياجات كل عميل وخطته الاستثمارية.

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