تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب حالة الطقس | ماذا يحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها آخر تطورات حالة الطقس في مصر، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية خلال ساعات الصباح الأولى.

واستعرضت عبدالمطلب تفاصيل توقعات الطقس، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً حارة رطبة إلى شديدة الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

كما أشارت إلى تحذيرات الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تناولت النشرة درجات الحرارة المتوقعة، حيث سجلت القاهرة الكبرى 37 درجة للعظمى والمحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 31 درجة والمحسوسة 34 درجة، فيما بلغت العظمى في شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 40 درجة، ووصلت في جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، والقيادة بحذر خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.

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