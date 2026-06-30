أسعار الذهب اليوم بالدول العربية.. استقرار في السعودية وقطر وتراجع طفيف بالكويت والبحرين

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 حالة من الاستقرار في عدد من الأسواق العربية، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها في كل من السعودية وقطر، بينما سجلت تراجعًا طفيفًا في الكويت والبحرين مقارنة بتعاملات أمس، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 سجل 485.54 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21 سجل 424.85 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18 سجل 364.16 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 14 سجل 283.23 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب سجل 15102.05 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب سجل 3398.80 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في قطر

سعر الذهب عيار 24 سجل 471.16 ريال قطري.

سعر الذهب عيار 21 سجل 412.26 ريال قطري.

سعر الذهب عيار 18 سجل 353.37 ريال قطري.

سعر الذهب عيار 14 سجل 274.84 ريال قطري.

سعر أوقية الذهب سجل 14654.69 ريال قطري.

سعر الجنيه الذهب سجل 3298.11 ريال قطري.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 سجل 39.99 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 21 سجل 34.99 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 18 سجل 29.99 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 14 سجل 23.32 دينار كويتي.

سعر أوقية الذهب سجل 1243.69 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب سجل 279.90 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم في البحرين

سعر الذهب عيار 24 سجل 48.73 دينار بحريني.

سعر الذهب عيار 21 سجل 42.64 دينار بحريني.

سعر الذهب عيار 18 سجل 36.55 دينار بحريني.

سعر الذهب عيار 14 سجل 28.43 دينار بحريني.

سعر أوقية الذهب سجل 1515.80 دينار بحريني.

سعر الجنيه الذهب سجل 341.14 دينار بحريني.