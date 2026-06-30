ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. اعرف وصل كام النهاردة

شهد سعر الجنيه الذهب ، في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ليواصل مكاسبه بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل زيادة قدرها 400 جنيه مقارنة بأسعاره أمس الاثنين، مدعومًا بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل الجنيه الذهب اليوم 45,600 جنيه، مقابل 45,200 جنيه أمس، بزيادة بلغت 400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل 6,514 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل 5,700 جنيه.

سعر أوقية الذهب

سجلت 202,608.05 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل 45,600 جنيه.

ارتفاع الذهب

عيار 24: ارتفع 57 جنيهًا.

عيار 21: ارتفع 50 جنيهًا.

الأوقية: ارتفعت 1,772.90 جنيه.

الجنيه الذهب: ارتفع 400 جنيه.