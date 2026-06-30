قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط
رئيس النواب: ثورة 30 يونيو نقطة تحول راسخة في مسيرة الوطن
تفاصيل زيادة الأجور| 12% علاوة و750 جنيهًا حافزا.. وهذا موعد التطبيق
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء
رشا عوني

بعد موجة انخفاض مفاجئة، يهتم الجميع بمتابعة أسعار الذهب في مصر وسعر عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولاً، وسط توقعات الخبراء بعودة ارتفاع أسعار الذهب تدريجياً خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى أرقام ضخمة بحلول نهاية العام الجاري، ونستعرض لكم خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو2026.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار محليًا، وهو ما دفع أسعار المعدن النفيس إلى الهبوط بصورة ملحوظة داخل محال الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية 28-6-2026 | مصراوي

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء30 يونيو2026

سعر الذهب عيار 24 سجل: 6457 جنيهاً للشراء، و6434 جنيهاً للبيع.
 


سعر الذهب عيار 21 سجل: 5650 جنيهاً للشراء، و5630 جنيهاً للبيع.
 


سعر الذهب عيار 18 سجل: 4843 جنيهاً للشراء، و4826 جنيهاً للبيع.
 


سعر الذهب عيار 12 سجل: 3228 جنيهاً للشراء، و3217 جنيهاً للبيع.
 


سعر الجنيه الذهب سجل: 45200 جنيه للشراء، و45040 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع جديد بختام التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم الآن | مبتدا

سعر الذهب عالميًّا

وعلى الصعيد العالمى، سجل سعر الذهب عالميًّا، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، نحو 3982 دولارًا للعقود الفورية.

حساب مصنعية الذهب

رغم انخفاض سعر الذهب اليوم، فإن تكلفة المصنعية لا تزال تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث تختلف قيمتها بين محل وآخر، وكذلك من محافظة لأخرى.

ويتراوح متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 بين 200 و450 جنيهًا، وقد ترتفع في بعض المشغولات ذات التصميمات الخاصة أو التابعة للعلامات التجارية المعروفة.

وينصح خبراء الذهب بضرورة مقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة عند شراء كميات كبيرة، لتقليل التكلفة الإجمالية.

اشتري قبل الغلاء.. سعر الذهب عيار 21 الآن

انخفاض الذهب في البورصة

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في البورصة العالمية، رغم استمرار تداول الأوقية فوق المستوى النفسي البالغ 4000 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل السوق المحلية التأثر بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي، مع استمرار ترقب المستهلكين لمزيد من الانخفاضات قبل اتخاذ قرارات الشراء.

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب بدون مصنعية سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر: الضمان والكفالة من عقود التوثيقات لحفظ الحقوق وصمام أمان يمنع ركود الأموال

التشهد الأخير في الصلاة

هل أدرك ثواب الجماعة حال دخول الصلاة في التشهد الأخير ؟.. لجنة الفتوى تجيب

الصلاة

ماذا كان يفعل النبي بعد ركعة الوتر؟ يكرر 3 كلمات

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد