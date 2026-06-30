عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

بعد موجة انخفاض مفاجئة، يهتم الجميع بمتابعة أسعار الذهب في مصر وسعر عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولاً، وسط توقعات الخبراء بعودة ارتفاع أسعار الذهب تدريجياً خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى أرقام ضخمة بحلول نهاية العام الجاري، ونستعرض لكم خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو2026.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار محليًا، وهو ما دفع أسعار المعدن النفيس إلى الهبوط بصورة ملحوظة داخل محال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء30 يونيو2026

سعر الذهب عيار 24 سجل: 6457 جنيهاً للشراء، و6434 جنيهاً للبيع.





سعر الذهب عيار 21 سجل: 5650 جنيهاً للشراء، و5630 جنيهاً للبيع.





سعر الذهب عيار 18 سجل: 4843 جنيهاً للشراء، و4826 جنيهاً للبيع.





سعر الذهب عيار 12 سجل: 3228 جنيهاً للشراء، و3217 جنيهاً للبيع.





سعر الجنيه الذهب سجل: 45200 جنيه للشراء، و45040 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عالميًّا

وعلى الصعيد العالمى، سجل سعر الذهب عالميًّا، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، نحو 3982 دولارًا للعقود الفورية.

حساب مصنعية الذهب

رغم انخفاض سعر الذهب اليوم، فإن تكلفة المصنعية لا تزال تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث تختلف قيمتها بين محل وآخر، وكذلك من محافظة لأخرى.

ويتراوح متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 بين 200 و450 جنيهًا، وقد ترتفع في بعض المشغولات ذات التصميمات الخاصة أو التابعة للعلامات التجارية المعروفة.

وينصح خبراء الذهب بضرورة مقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة عند شراء كميات كبيرة، لتقليل التكلفة الإجمالية.

انخفاض الذهب في البورصة

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في البورصة العالمية، رغم استمرار تداول الأوقية فوق المستوى النفسي البالغ 4000 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل السوق المحلية التأثر بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي، مع استمرار ترقب المستهلكين لمزيد من الانخفاضات قبل اتخاذ قرارات الشراء.