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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 18 يحافظ على مستوى 4800 جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بعد آخر تراجع سجله بنهاية تعاملات أمس الاثنين، لتتحرك جميع الأعيرة عند نفس مستوياتها دون أي تغير جديد حتى الآن، وحافظ الذهب على هدوئه في مستهل تعاملات اليوم، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة قد يشهدها المعدن الأصفر خلال منتصف اليوم مع زيادة حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، خاصة مع متابعة المستثمرين لتحركات الذهب عالميًا وسعر الدولار محليًا.

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واستقر عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 5650 جنيهًا للشراء و5630 جنيهًا للبيع، دون أي تغيير عن مستويات أمس، 

كما استقرت باقي الأعيرة والجنيه الذهب والأوقية عند نفس الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 24
6457 جنيهًا للشراء
6434 جنيهًا للبيع

سعر جرام الذهب عيار 21
5650 جنيهًا للشراء
5630 جنيهًا للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18
4843 جنيهًا للشراء
4826 جنيهًا للبيع

سعر جرام الذهب عيار 12
3228 جنيهًا للشراء
3217 جنيهًا للبيع

سعر أوقية الذهب


سجلت أوقية الذهب اليوم 200835 جنيهًا للشراء
200120 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب
45200 جنيه للشراء
45040 جنيهًا للبيع

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وتترقب الأسواق المحلية خلال الساعات المقبلة أي تحركات جديدة في أسعار الذهب، خاصة مع بدء زيادة حركة التداول في منتصف اليوم، وهو ما قد ينعكس على أسعار الأعيرة المختلفة حال حدوث تغيرات في الأسواق العالمية أو سعر صرف الدولار.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ الآن سعر عيار ٢٨ الآن سعر عيار ٢١ الآن أسعار الذهب في مصر اليوم

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