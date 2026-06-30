عيار 18 يحافظ على مستوى 4800 جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب الآن

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بعد آخر تراجع سجله بنهاية تعاملات أمس الاثنين، لتتحرك جميع الأعيرة عند نفس مستوياتها دون أي تغير جديد حتى الآن، وحافظ الذهب على هدوئه في مستهل تعاملات اليوم، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة قد يشهدها المعدن الأصفر خلال منتصف اليوم مع زيادة حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، خاصة مع متابعة المستثمرين لتحركات الذهب عالميًا وسعر الدولار محليًا.

واستقر عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 5650 جنيهًا للشراء و5630 جنيهًا للبيع، دون أي تغيير عن مستويات أمس،

كما استقرت باقي الأعيرة والجنيه الذهب والأوقية عند نفس الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 24

6457 جنيهًا للشراء

6434 جنيهًا للبيع

سعر جرام الذهب عيار 21

5650 جنيهًا للشراء

5630 جنيهًا للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18

4843 جنيهًا للشراء

4826 جنيهًا للبيع

سعر جرام الذهب عيار 12

3228 جنيهًا للشراء

3217 جنيهًا للبيع

سعر أوقية الذهب



سجلت أوقية الذهب اليوم 200835 جنيهًا للشراء

200120 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب

45200 جنيه للشراء

45040 جنيهًا للبيع

وتترقب الأسواق المحلية خلال الساعات المقبلة أي تحركات جديدة في أسعار الذهب، خاصة مع بدء زيادة حركة التداول في منتصف اليوم، وهو ما قد ينعكس على أسعار الأعيرة المختلفة حال حدوث تغيرات في الأسواق العالمية أو سعر صرف الدولار.