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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ 2008 بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ 2008 بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ 2008 بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر عام 2008، في ظل تنامي توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 3975.04 دولارا للأوقية، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 12.4%، وهو ما يضع المعدن النفيس على مسار تسجيل رابع خسارة شهرية متتالية.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.2% إلى 3988.60 دولارا للأوقية.

ويتجه الذهب كذلك لتسجيل أول خسارة فصلية منذ عام 2024، وأكبر تراجع فصلي منذ الربع المنتهي في يونيو 2013، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع توقعات أسعار الفائدة، عقب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الطاقة نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقال المحلل لدى شركة "ماريكس"، إدوارد مير، إن ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، عوامل طغت على المحفزات التقليدية الداعمة لارتفاع الذهب.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الأمريكية، بما في ذلك تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي" وبيانات الوظائف غير الزراعية، في وقت لاحق من الأسبوع، لاستشراف توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه متجهًا نحو تسجيل ثاني ارتفاع شهري على التوالي، الأمر الذي يزيد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج، استراتيجي المعادن النفيسة لدى بنك "أو سي بي سي"، إن أي تعافٍ مستدام في أسعار الذهب يتطلب انخفاض العوائد الحقيقية، أو تراجع قوة الدولار، أو انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن غياب هذه العوامل قد يدفع الذهب إلى مواصلة التحرك دون مستوياته القياسية السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 57.35 دولارا للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5% إلى 1566.90 دولارًا، بينما ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1219.55 دولارًا للأوقية، مع اتجاه المعادن الثلاثة إلى تسجيل خسائر شهرية وفصلية.

تراجعت أسعار الذهب الأسواق العالمية التعاملات الآسيوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

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