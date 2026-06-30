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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرصة للاستثمار.. كم وصل سعر الجنيه الذهب اليوم بعد الانخفاض؟

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
رانيا أيمن

واصل سعر الجنيه الذهب الهبوط اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، كما تراجعت جميع الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وسط استمرار الضغوط على المعدن الأصفر، حيث فقد عيار 24 نحو 143 جنيهًا، 

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 45,122 جنيهًا.

بينما تراجع عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بقيمة 125 جنيهًا.

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كما انخفض عيار 18 بنحو 107 جنيهات، في واحدة من أكبر التراجعات اليومية خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

  • عيار 24 تراجع 143 جنيهًا ليسجل 6446 جنيهًا، مقابل 6589 جنيهًا أمس.
  • عيار 21 تراجع 125.13 جنيهًا ليسجل 5640.25 جنيهًا، مقابل 5765.38 جنيهًا أمس.
  • عيار 18 تراجع 107.25 جنيهًا ليسجل 4834.50 جنيهًا، مقابل 4941.75 جنيهًا أمس.
  • عيار 14 تراجع 83.41 جنيهًا ليسجل 3760.17 جنيهًا، مقابل 3843.58 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

  • سعر الذهب عيار 24: 6446 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21: 5640 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: 4834 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 14: 3760 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

سجلت أوقية الذهب نحو 200,493 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 45,122 جنيهًا.

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