انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالإمارات.. عيار 24 يخسر 7 دراهم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، تراجعًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات أمس، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا، حيث فقدت جميع الأعيرة الرئيسية جزءًا من مكاسبها، يتصدرها عيار 24 وعيار 21، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والراغبين في الشراء.

أكبر انخفاض في أسعار الذهب اليوم بالإمارات

سجل الذهب عيار 24 أكبر تراجع بين الأعيرة الرئيسية، بعدما انخفض بنحو 7.53 درهم مقارنة بأسعار أمس،

كما تراجع عيار 21 بقيمة 6.59 درهم،

بينما هبط عيار 18 بنحو 5.65 درهم، في استمرار لحركة التصحيح التي يشهدها سوق الذهب.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 29 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24: 475.15 درهم.

سعر الذهب عيار 21: 415.75 درهم.

سعر الذهب عيار 18: 356.36 درهم.

سعر الذهب عيار 14: 277.17 درهم.

سعر أوقية الذهب في الإمارات

سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 14,779 درهمًا إماراتيًا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 3,326 درهمًا إماراتيًا.