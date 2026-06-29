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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرصة للشراء.. سعر الذهب عيار 18 تحت الـ5000 جنيه

الذهب
الذهب
أمل مجدى

ارتفع سعر الذهب اليوم في السوق المحلية  خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو 2026،  وهو ما عزز حالة الترقب داخل سوق الصاغة المصرية مع بداية أسبوع التداول، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار، التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات التقلبات الاقتصادية. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6594.29 جنيه للجرام.


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 5770 جنيه للجرام.
 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4945.71 جنيه للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو  3846.67 جنيه للجرام.


سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيه.

سعر الذهب عالمياً 

وصلت سعر الأونصة اليوم 4088 دولارًا.

الذهب سعر الذهب سعر عيار 18 سعر الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب

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