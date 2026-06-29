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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض كبير.. انهيار أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
أمل مجدى

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب في السعودية 

بلغت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 492 ريالًا سعوديًا.

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 نحو 451 ريالا سعوديا.  

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21  لنحو  430.50 ريال سعودي.

وبلغت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 نحو 369 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية  4080.8 دولارًا.

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