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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 بـ 492 ريالا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السعودية علي انخفاضات شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يونيو  2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت  492 ريالًا سعوديًا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت إلى 451 ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21  سجلت  430.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت  369 ريالا سعوديا.

اسعار الذهب الان في مصر

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 3444 ريالا سعوديا.

سعر أوقية الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت  15303  ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية  4080.8 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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