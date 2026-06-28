سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، ويتجه المستثمرون لشراء الذهب لأنه الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5780 جنيهًا في المحال وتختلف المصنعية من منطقة إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، إلى 6606 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240 ألف جنيه.

سعر الذهب عالمياً

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارًا الآن.