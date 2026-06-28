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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
أمل مجدى

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، ويتجه المستثمرون لشراء الذهب لأنه الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5780 جنيهًا في المحال وتختلف المصنعية من منطقة إلى أخرى. 

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، إلى  6606 جنيهات للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240  ألف جنيه.

سعر الذهب عالمياً 

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارًا الآن.

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