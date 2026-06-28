تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

يبحث المواطنون والمستثمرون عن أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث إنه الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.

استقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً عند 5780 حيث زاد 35 جنيهاً أمس بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ بداية يونيو الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5780 جنيهًا في المحال وتختلف المصنعية من منطقة إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، إلى 6606 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240 ألف جنيه

سعر الذهب عالمياً

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارًا الآن.