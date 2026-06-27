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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240  ألف جنيه مقابل 45.120 جنيها أقل سعر له الاسبوع الماضي.

خسر الذهب المحلي 295 جنيها من قيمته خلال الأسبوع الماضي وصولا إلى أدنى مستوى سجله، بينما منذ بداية شهر يونيو خسر الذهب أكثر من 1100 جنيه وانخفض بنسبة 16%.

كسر سعر الذهب عيار 21 مستوى 6000 جنيه للجرام وصولاً إلى المستوى 5650 جنيه للجرام، قبل أن يعود السعر ويرتد لأعلى مخترقا المستوى 5700 الذي أغلق تداولات الأسبوع فوقه.

أسعار الذهب اليوم السبت

يقدّم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم السبت 27-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5780 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6606 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240  ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

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