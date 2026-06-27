سلسلة الانخفاضات انتهت.. مفاجأه في أسعار البيض بالاسواق

بدءت أسعار البيض الارتفاع بعد موجه قوية من الهبوط خسرت خلالها نحو 50% من قيمتها.

وصعدت سعر كرتونه البيض بنحو 20 جنيها ، حيث اصبح أقل سعر لكرتونه البيض 100 جنيه بعد أن كانت قد وصلت إلى 80 جنيها، وربما أقل في بعض المناطق.



أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و115 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

وعن أسعار الدواجن فبدأت في الارتفاع أيضا حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء 62 جنيها لليكلو بعد أن هبط إلى 57 جنيه الاسبوع الماضي.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 72و75 جنيها في الاسواق عند وصولها للمستهلك.

وتضرب أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر

تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت إلى 58 جنيها ثم 57 .

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 57 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 70 و73 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 80 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 90 و95 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.



