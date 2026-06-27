رحمي: استضافة مصر المهرجان العالمي لريادة الأعمال تعكس إيمان الدولة بقوة الابتكار

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس إيمان الدولة بأهمية الابتكار ودور الشباب ورواد الأعمال في بناء مستقبل اقتصادي أكثر نموًا واستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي وقيادات مجتمع الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.

وزير التموين يجتمع مع جهاز تنمية المشروعات وسلسلة كازيون لبحث مجالات التعاون ضمن المشروع القومي «كاري أون» البورصة وجهاز تنمية المشروعات يوقّعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. صور توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد لدعم مشروعات الشباب

وقال رحمي إن اختيار يوم انعقاد المؤتمر جاء بصورة مقصودة، لتزامنه مع اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى كل رائد أعمال وكل صاحب حلم، مفادها أن أفكارهم ومسيرتهم تحظيان بالتقدير والاهتمام.

وأضاف مخاطبًا رواد الأعمال: «أفكاركم مهمة، ورحلتكم مهمة، ونحن في مصر نؤمن بأن الإنجازات العظيمة يمكن أن تبدأ بفكرة واحدة، وبشخص واحد يمتلك الشجاعة لخوض التجربة».

ورحب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بممثلي المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، معربًا عن تقديره لجهودهم المتواصلة في تشجيع ريادة الأعمال والابتكار ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة حول العالم.

وأعرب رحمي عن فخره بإعلان استضافة مصر نسخة عام 2026 من المهرجان، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على تنظيم حدث عالمي، وإنما يعكس قناعة راسخة على مستوى الدولة بأهمية ريادة الأعمال وقدرتها على تحقيق التنمية.

وأوضح أن فكرة مبتكرة واحدة يمكنها إحداث فارق حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، كما يمكن لرائد أعمال واحد أن يغير مجتمعه ويقدم حلولًا فعالة للتحديات التي تواجهه.

وأكد أن الحكومة المصرية تنظر إلى ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما أولوية وطنية، من خلال الاستثمار في الإنسان، ودعم الأفكار الجديدة، وتهيئة المزيد من الفرص أمام الشباب ورواد الأعمال للنمو وتحقيق النجاح.

وأشار رحمي إلى أن مستقبل مصر يرتبط بصورة وثيقة بالقارة الإفريقية، التي تمتلك أعدادًا كبيرة من الشباب الموهوبين، إلى جانب أفكار جريئة وطاقة هائلة يمكن استثمارها لتحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف أن التعاون بين دول القارة، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات بين المؤسسات ورواد الأعمال، من شأنه توفير المزيد من الفرص وتحقيق تقدم اقتصادي وتنموي يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يمثل جوهر عمل الجهاز، مستندًا إلى خبرة مؤسسية تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال تنمية المشروعات ودعم أصحاب الأفكار.

وقال إن الجهاز يعمل يوميًا على مساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى التمويل، والحصول على خدمات الدعم الفني وغير المالي، وتنمية مهاراتهم، وربطهم بالأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة.

وأكد رحمي أن استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تمثل فرصة كبيرة لاستقبال العالم في مصر، وعرض قدرات وإبداعات رواد الأعمال المصريين، وتوجيه رسالة دولية تؤكد إيمان مصر بالابتكار وبالشباب وبقوة ريادة الأعمال في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن مشاركة المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال في المهرجان ستثري المناقشات، وتعزز روح التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية ومستدامة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون النسخة المصرية من المهرجان منتجة وممتعة في الوقت نفسه، وأن تتيح للمشاركين فرصًا مهنية واستثمارية مهمة، إلى جانب التعرف على ما تتمتع به مصر من تاريخ عريق وثقافة ثرية وحفاوة استقبال.

وفي ختام كلمته، وجه رحمي الشكر إلى فريق المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، وفي مقدمته باهر منير غبور ، رئيس النسخة المصرية من المهرجان، وكذلك فريق المهرجان الدولي، على الجهود التي بذلوها لإعداد وتنظيم الحدث.