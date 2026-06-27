قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يضمن 11 مليون دولار بعد بلوغ دور الـ32 في كأس العالم 2026
ملهاش دعوة .. خبير يعلن خبرا غير متوقع عن الدواجن
إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة
وكيل إسكان النواب: منصة تصدير العقار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وجذب المستثمر الأجنبي
لخلافات على ركن السيارات .. سايس يقتل سيدة فى الشارع بباب الشعرية
قرار عاجل في الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة
«أجور معلمي الحصة» على طاولة البرلمان.. تحركات لإنهاء أزمة الرواتب والعجز بالمدارس
منتخب مصر يصنع التاريخ في كأس العالم 2026.. ماذا فعل الفراعنة؟
نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس
أفريقيا تواصل التألق في مونديال 2026.. 7منتخبات تحجز مقاعدها في دور الـ32
الإعلام الإيراني يشيد بتصريحات حسام حسن بشأن العدالة في كأس العالم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رحمي: استضافة مصر المهرجان العالمي لريادة الأعمال تعكس إيمان الدولة بقوة الابتكار

باسل رحمي
باسل رحمي
محمد يحيي   -  
محمد صبيح

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس إيمان الدولة بأهمية الابتكار ودور الشباب ورواد الأعمال في بناء مستقبل اقتصادي أكثر نموًا واستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي وقيادات مجتمع الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.

وقال رحمي إن اختيار يوم انعقاد المؤتمر جاء بصورة مقصودة، لتزامنه مع اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى كل رائد أعمال وكل صاحب حلم، مفادها أن أفكارهم ومسيرتهم تحظيان بالتقدير والاهتمام.

وأضاف مخاطبًا رواد الأعمال: «أفكاركم مهمة، ورحلتكم مهمة، ونحن في مصر نؤمن بأن الإنجازات العظيمة يمكن أن تبدأ بفكرة واحدة، وبشخص واحد يمتلك الشجاعة لخوض التجربة».

ورحب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بممثلي المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، معربًا عن تقديره لجهودهم المتواصلة في تشجيع ريادة الأعمال والابتكار ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة حول العالم.

وأعرب رحمي عن فخره بإعلان استضافة مصر نسخة عام 2026 من المهرجان، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على تنظيم حدث عالمي، وإنما يعكس قناعة راسخة على مستوى الدولة بأهمية ريادة الأعمال وقدرتها على تحقيق التنمية.

وأوضح أن فكرة مبتكرة واحدة يمكنها إحداث فارق حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، كما يمكن لرائد أعمال واحد أن يغير مجتمعه ويقدم حلولًا فعالة للتحديات التي تواجهه.

وأكد أن الحكومة المصرية تنظر إلى ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما أولوية وطنية، من خلال الاستثمار في الإنسان، ودعم الأفكار الجديدة، وتهيئة المزيد من الفرص أمام الشباب ورواد الأعمال للنمو وتحقيق النجاح.

وأشار رحمي إلى أن مستقبل مصر يرتبط بصورة وثيقة بالقارة الإفريقية، التي تمتلك أعدادًا كبيرة من الشباب الموهوبين، إلى جانب أفكار جريئة وطاقة هائلة يمكن استثمارها لتحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف أن التعاون بين دول القارة، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات بين المؤسسات ورواد الأعمال، من شأنه توفير المزيد من الفرص وتحقيق تقدم اقتصادي وتنموي يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يمثل جوهر عمل الجهاز، مستندًا إلى خبرة مؤسسية تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال تنمية المشروعات ودعم أصحاب الأفكار.

وقال إن الجهاز يعمل يوميًا على مساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى التمويل، والحصول على خدمات الدعم الفني وغير المالي، وتنمية مهاراتهم، وربطهم بالأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة.

وأكد رحمي أن استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تمثل فرصة كبيرة لاستقبال العالم في مصر، وعرض قدرات وإبداعات رواد الأعمال المصريين، وتوجيه رسالة دولية تؤكد إيمان مصر بالابتكار وبالشباب وبقوة ريادة الأعمال في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن مشاركة المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال في المهرجان ستثري المناقشات، وتعزز روح التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية ومستدامة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون النسخة المصرية من المهرجان منتجة وممتعة في الوقت نفسه، وأن تتيح للمشاركين فرصًا مهنية واستثمارية مهمة، إلى جانب التعرف على ما تتمتع به مصر من تاريخ عريق وثقافة ثرية وحفاوة استقبال.

وفي ختام كلمته، وجه رحمي الشكر إلى فريق المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، وفي مقدمته باهر منير غبور ، رئيس النسخة المصرية من المهرجان، وكذلك فريق المهرجان الدولي، على الجهود التي بذلوها لإعداد وتنظيم الحدث.

باسل رحمي مال واعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المهرجان العالمي لريادة الاعمال ريادة الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

ساديو ماني

ساديو ماني يدعم الفراعنة بعد التأهل لدور 32 بكأس العالم

منتخب مصر

مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

الدواجن

55 جنيها للكيلو.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

المهرجان العالمي لريادة الاعمال

وزير الاستثمار يعلن عزم الحكومة تقديم تيسيرات وتسهيلات لرواد الأعمال دعما لمشروعاتهم

باسل رحمي

رحمي: استضافة مصر المهرجان العالمي لريادة الأعمال تعكس إيمان الدولة بقوة الابتكار

الفضة

الفضة تفقد 8 جنيهات للجرام في أسبوع.. وعيار 999 يهبط لـ104 جنيهات

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد