قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يضمن 11 مليون دولار بعد بلوغ دور الـ32 في كأس العالم 2026
ملهاش دعوة .. خبير يعلن خبرا غير متوقع عن الدواجن
إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة
وكيل إسكان النواب: منصة تصدير العقار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وجذب المستثمر الأجنبي
لخلافات على ركن السيارات .. سايس يقتل سيدة فى الشارع بباب الشعرية
قرار عاجل في الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة
«أجور معلمي الحصة» على طاولة البرلمان.. تحركات لإنهاء أزمة الرواتب والعجز بالمدارس
منتخب مصر يصنع التاريخ في كأس العالم 2026.. ماذا فعل الفراعنة؟
نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس
أفريقيا تواصل التألق في مونديال 2026.. 7منتخبات تحجز مقاعدها في دور الـ32
الإعلام الإيراني يشيد بتصريحات حسام حسن بشأن العدالة في كأس العالم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم السبت 27 يونيو، مقابل الجينه استقرت في البنوك مع الاجازة الاسبوعية.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم السبت 27-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك نكست 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 49.49 جنيه للشراء و 49.59 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.50 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان


سعر الدولار في بنك البركة 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.45 جنيه للشراء – 49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار اليوم السبت أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

ساديو ماني

ساديو ماني يدعم الفراعنة بعد التأهل لدور 32 بكأس العالم

منتخب مصر

مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

الدواجن

55 جنيها للكيلو.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

المهرجان العالمي لريادة الاعمال

وزير الاستثمار يعلن عزم الحكومة تقديم تيسيرات وتسهيلات لرواد الأعمال دعما لمشروعاتهم

باسل رحمي

رحمي: استضافة مصر المهرجان العالمي لريادة الأعمال تعكس إيمان الدولة بقوة الابتكار

الفضة

الفضة تفقد 8 جنيهات للجرام في أسبوع.. وعيار 999 يهبط لـ104 جنيهات

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد