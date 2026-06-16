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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض 280 جنيها في سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب
آية الجارحي

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء دون مستوى الـ 50 ألفا مسجلا 49880 جنيه مقارنة بـ 50.160 جنيه بتراجع بلغ 280 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4340 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5334 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6235 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7126 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، 49880 جنيه

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