رغم الصعود العالمي.. انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن

تراجع سعر الذهب في مصر مساء تعاملات اليوم بفعل انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعالميا ارتفع سعر الذهب بعد أنباء الوصول لاتفاق بشأن الحرب الإيرانية الأمريكية، ووصل عالميا الى مستوى 4343 دولارا في الأوقية.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4343 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5374 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6270 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7166 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، 50.160 جنيه.