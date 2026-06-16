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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضربة قوية بالعبور الجديدة .. مصادرة 440 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

شن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، حملة تفتيشية موسعة استهدفت ضبط المخالفات الغذائية والتصدي للممارسات التي تهدد الصحة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق لضمان سلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن نجاح ضبط أحد مخازن المطاعم الواقعة بجمعية "أحمد عرابي" بالمدينة، حيث تم العثور على كميات ضخمة من اللحوم، والمفروم، والدواجن، ودهون حيوانية، بلغت حصيلتها 440 كيلوجراماً، تبين بعد الفحص الدقيق عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن كونها مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة.

نُفذت الحملة بتنسيق رفيع المستوى وبإشراف مباشر من المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، وبمشاركة فاعلة من السيد نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة التنمية، ومديرة إدارة البيئة، ومدير الأمن، ومدير إدارة المعينات، إلى جانب لجنة متخصصة ضمت الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والأستاذة ناهد رمضان من إدارة تموين العبور، والدكتورة نرمين الخولي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

قامت اللجنة المشكلة بمصادرة كافة المضبوطات، وتحرير محاضر رسمية بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم تحويل الملف كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها والبت في القرار القانوني الرادع، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز لا يتهاون في تطبيق القانون تجاه أي منشأة تخالف اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، مشدداً على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتشمل كافة أنحاء المدينة، في إطار الحرص على تقديم بيئة سكنية آمنة وصحية لسكان مدينة العبور الجديدة.

العبور الجديدة أحمد عرابي اللحوم الدواجن لحوم فاسدة

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