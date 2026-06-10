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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل (سابقًا) بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 يونيو 2026، وفقًا للمواعيد المقررة لكل منطقة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها للانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، إلى جانب التخطيط الأمثل لاستعمالات الأراضي بهذه المناطق، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (39) يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وذلك لشرائح المساحات (209م²، 276م²، ²400م).

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم، في اليوم ذاته، إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (40) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام النقدي دون تقسيمات، وفقًا للمخطط التفصيلي المعتمد بالقرار الوزاري، وذلك بنطاق منطقة الأمل (سابقًا).

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (41) يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى 21 مايو 2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وذلك لشرائح المساحات (350م²، 450م²، 500م²).

كما سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (42) يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى 21 مايو 2026، بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، وذلك لشرائح المساحات (209م²، 276م²، 350م²، 400م²، 500م²).

وأوضح المهندس محمود مراد أنه سيتم بدء تسجيل الحضور اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، على أن تُغلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في الأيام المحددة لبدء إجراءات القرعة العلنية، ويُسمح بحضور القرعة العلنية بموجب بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت الشخصية، مع تقديم أصل إيصال السداد.

الإسكان المجتمعات العمرانية العبور الجديدة

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