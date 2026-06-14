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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقيمة تتجاوز مليار جنيه.. جهاز العبور الجديدة ينجح في استرداد 142800 متر مربع تعديات على أراضي الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده المكثفة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على مقدراتها، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للدولة.

وفي هذا الإطار، شن جهاز مدينة العبور الجديدة حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي، برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة التنمية والأمن، ومدير المعاينات، وذلك بالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير والجهات المعنية.

في ضوء تعليمات القيادة السياسية، وقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، وتنفيذًا لتوصيات المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات على مستوى كافة المدن الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (2) قرارات إزالة وزارية بمنطقة المدينة المنورة بطريق بلبيس الصحراوي ، التابعة والمُنضمة إلى نطاق جهاز مدينة العبور الجديدة، حيث تم إزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية بلغت 142 ألفًا متر مربع، واستردادها بالكامل لصالح جهاز المدينة، لتصبح ضمن أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد جهاز مدينة العبور الجديدة أن المساحة المستردة تمثل قيمة استثمارية واعدة تقدر بنحو 1.15 مليار جنيه، بما يعزز الفرص الاستثمارية والتنموية بالمدينة في مختلف الأنشطة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المستردة.

وأشار المهندس محمود مراد  إلى أن الحملات مستمرة بكل حزم لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، مؤكدًا أنه جارٍ إعداد الدراسات الأمنية اللازمة تمهيدًا لاستكمال أعمال إزالة التعديات واسترداد باقي الأراضي من واضعي اليد، وضمها إلى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات أو تعديات

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